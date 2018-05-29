​Обновлённая республиканская Доска почёта откроется ко Дню Независимости

Ко Дню Независимости откроется обновлённая республиканская Доска почёта.

Премьер-министр Андрей Кобяков рассказал на заседании Президиума Совета министров, что в 2017 году стране удалось достигнуть практически всех ключевых показателей прогнозирования по социально-экономическому развитию.

На встрече рассматривался проект Указа Президента «О занесении на республиканскую Доску почёта победителей соревнований за 2017 год».

По итогам 2017 года Министерство экономики предложило 64 кандидатуры для занесения на республиканскую Доску почёта, в том числе 44 – за достижения в сфере социально-экономического развития и 20 – за наилучшие показатели по экономии ресурсов.