ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Станьково пройдет пленэр «Святость земли Белорусской»

30.05.2018 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Станьково пройдет пленэр «Святость земли Белорусской»
Фото из открытых источников

30 мая 2018 г. в д. Станьково Дзержинского района Минской области начнет работу третий по счёту Международный художественный пленэр «Святость земли Белорусской». В нынешнем году пленэр будет посвящён памяти блаженной Валентины Минской и Году малой родины в Беларуси.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00 в церкви святителя Николая Чудотворца в д. Станьково. Молебен перед началом всякого доброго дела возглавит Преосвященнейший Павел, епископ Молодечненский и Столбцовский.

В этом году участие в проекте примут художники из пяти стран. Кроме белорусских мастеров кисти в пленэре будут участвовать творческие сообщества из России, Украины, Румынии и Молдовы. Особенностью пленэра станет проведение круглого стола «Церковь и культура», посвященного Году малой родины в Беларуси. Также в программе пленэра: встречи художников с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития; визит на место упокоения Валентины Минской; знакомство с местами, связанными с жизнью святой; встречи с богословами и историками БПЦ; различные благотворительные акции.

Предыдущие пленэры «Святость земли Белорусской» были посвящены 900-летию памяти Св. Мины Полоцкого и 500-летию белорусского книгопечатания.

Организаторы мероприятия – Молодечненская епархия Белорусской Православной Церкви, Белорусский союз художников, Минская областная организация ОО «Белорусский союз женщин», Братство в честь Виленских мучеников в Минске. Инициатор мероприятия – приход цервки Святой Евфросинии Полоцкой в г.п. Ивенец Воложинского района Минской области. Куратор пленэра – Глеб Отчик, первый заместитель председателя Белорусского союза художников. Духовник проекта – настоятель храма преподобной Евфросинии Полоцкой в г.п. Ивенец протоиерей Виктор Перегудов.  

8 июня в 17.00 в выставочном зале Дворца культуры г. Молодечно откроется вернисаж. Торжественную часть возглавит епископ Молодечненский и Столбцовский Павел. Завершится пленэр выставкой «Святость земли Белорусской», которая пройдет в художественной галерее «Университет культуры» Дворца Республики в Минске с 19 июня по 3 июля.

СПРАВКА «АиФ»

Святая блаженная Валентина Минская родилась в 1888 г. в  д. Коски в семье священника, настоятеля Станьковской церкви. Она окончила Минское женское училище. Еще в отрочестве вместе с отцом Валентина навещала святого праведного Иоанна Кронштадского. После революционных событий 1917 г. семья оказалась в бедственном положении. В ссылке умер муж Валентины – Фёдор Сулковский. После смерти мужа ее настигла болезнь, из-за которой Валентина оказалась прикованной к постели. С тех пор она приняла на себя крест, возложенный на нее для спасения собственной души и тех, за кого она непрестанно молилась. За праведность Господь даровал блаженной дар провидения и исцеления от телесных и духовных болезней.

Сохранилось множество преданий о чудесах, происходивших по молитвам матушки Валентины. 6 февраля 2006 г. состоялось церковное прославление блаженной Валентины и причисление ее к Собору белорусских святых.

 

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предыдущие пленэры «Святость земли Белорусской» были посвящены 900-летию памяти Св. Мины Полоцкого и 500-летию белорусского книгопечатания.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Обновлённая республиканская Доска почёта откроется ко Дню Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика