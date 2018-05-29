В Станьково пройдет пленэр «Святость земли Белорусской»

30 мая 2018 г. в д. Станьково Дзержинского района Минской области начнет работу третий по счёту Международный художественный пленэр «Святость земли Белорусской». В нынешнем году пленэр будет посвящён памяти блаженной Валентины Минской и Году малой родины в Беларуси.

Торжественное открытие мероприятия состоится в 10.00 в церкви святителя Николая Чудотворца в д. Станьково. Молебен перед началом всякого доброго дела возглавит Преосвященнейший Павел, епископ Молодечненский и Столбцовский.

В этом году участие в проекте примут художники из пяти стран. Кроме белорусских мастеров кисти в пленэре будут участвовать творческие сообщества из России, Украины, Румынии и Молдовы. Особенностью пленэра станет проведение круглого стола «Церковь и культура», посвященного Году малой родины в Беларуси. Также в программе пленэра: встречи художников с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития; визит на место упокоения Валентины Минской; знакомство с местами, связанными с жизнью святой; встречи с богословами и историками БПЦ; различные благотворительные акции.

Предыдущие пленэры «Святость земли Белорусской» были посвящены 900-летию памяти Св. Мины Полоцкого и 500-летию белорусского книгопечатания.

Организаторы мероприятия – Молодечненская епархия Белорусской Православной Церкви, Белорусский союз художников, Минская областная организация ОО «Белорусский союз женщин», Братство в честь Виленских мучеников в Минске. Инициатор мероприятия – приход цервки Святой Евфросинии Полоцкой в г.п. Ивенец Воложинского района Минской области. Куратор пленэра – Глеб Отчик, первый заместитель председателя Белорусского союза художников. Духовник проекта – настоятель храма преподобной Евфросинии Полоцкой в г.п. Ивенец протоиерей Виктор Перегудов.

8 июня в 17.00 в выставочном зале Дворца культуры г. Молодечно откроется вернисаж. Торжественную часть возглавит епископ Молодечненский и Столбцовский Павел. Завершится пленэр выставкой «Святость земли Белорусской», которая пройдет в художественной галерее «Университет культуры» Дворца Республики в Минске с 19 июня по 3 июля.

СПРАВКА «АиФ»

Святая блаженная Валентина Минская родилась в 1888 г. в д. Коски в семье священника, настоятеля Станьковской церкви. Она окончила Минское женское училище. Еще в отрочестве вместе с отцом Валентина навещала святого праведного Иоанна Кронштадского. После революционных событий 1917 г. семья оказалась в бедственном положении. В ссылке умер муж Валентины – Фёдор Сулковский. После смерти мужа ее настигла болезнь, из-за которой Валентина оказалась прикованной к постели. С тех пор она приняла на себя крест, возложенный на нее для спасения собственной души и тех, за кого она непрестанно молилась. За праведность Господь даровал блаженной дар провидения и исцеления от телесных и духовных болезней.

Сохранилось множество преданий о чудесах, происходивших по молитвам матушки Валентины. 6 февраля 2006 г. состоялось церковное прославление блаженной Валентины и причисление ее к Собору белорусских святых.