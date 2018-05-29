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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Избран новый глава Олимпийского комитета России ФОТО с сайта НОК Беларуси За Позднякова проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания, Попов получил 56 голосов. ...

За Позднякова проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания, Попов получил 56 голосов.Поздняков заявил, что его приоритетами на посту главы ОКР будут борьба с допингом и обеспечение участие команды России в полном составе на Олимпиаде-2020 в Токио.По его словам, в вопросе борьбы с допингом у ОКР полное взаимопонимание с МОК, но возвращение доверия зависит от конкретных поступков. Все запланированные на ближайшее время мероприятия будут проходить под эгидой МОК с приглашением экспертов ВАДА и представителей антидопинговых организаций, причем не только из дружественных стран, но и из тех, где оппонируют России.