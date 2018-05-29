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Избран новый глава Олимпийского комитета России
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
ФОТО с сайта
За Позднякова проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания, Попов получил 56 голосов.
Поздняков заявил, что его приоритетами на посту главы ОКР будут борьба с допингом и обеспечение участие команды России в полном составе на Олимпиаде-2020 в Токио.
По его словам, в вопросе борьбы с допингом у ОКР полное взаимопонимание с МОК, но возвращение доверия зависит от конкретных поступков. Все запланированные на ближайшее время мероприятия будут проходить под эгидой МОК с приглашением экспертов ВАДА и представителей антидопинговых организаций, причем не только из дружественных стран, но и из тех, где оппонируют России.
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ФОТО с сайта НОК Беларуси За Позднякова проголосовали 214 делегатов Олимпийского собрания, Попов получил 56 голосов. ...
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