ХАМАС надеется на перемирие с Израилем





Сообщается, что палестинцы обстреляли ракетами южные районы Израиля, а в ответ израильтяне разбомбили объекты боевиков в секторе Газа. После этого в зоне конфликта наступило затишье. "Удалось достигнуть договоренности о прекращении огня в секторе Газа", - говорится в сообщении ХАМАС.

В Израиле пока не подтверждают данное заявление, но, учитывая неоднократные высказывания о нежелании эскалации в Иерусалиме, власти Израиля готовы пойти на перемирие. Ранее сообщалось, что стороны смогут договориться при посредничестве Египта, но к оговоренному времени конфликт не завершился.

Официальные власти Израиля уточнили, что во время ночного обстрела одна ракета упала в городе Нетивота, а еще одна угодила в жилой дом в одном из поселений на границе. Пострадавших нет.