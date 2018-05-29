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Сегодня в Минске — 43-й съезд БРСМ
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
На съезде подведут итоги деятельности БРСМ за 2015-2018 годы, определят его дальнейшую стратегию развития, изберут новый состав ЦК общественного объединения. Кроме того, пройдут пленумы ЦК и ЦКК, выборы руководящего состава организации.
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Помимо пленарного заседания, в рамках съезда запланированы патриотическая акция «Мы помним и гордимся!»; вручение переходящего знамени лучшему студенческому отряду и лучшему нанимателю по итогам работы в трудовом семестре минувшего года; церемония награждения лучших первичных организаций Белорусского республиканского союза молодежи; вручение премии лауреата БРСМ и презентация новой молодежной песни «Маладая Беларусь».
Приветствие участникам 43-го съезда общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» направил Глава государства, сообщили в пресс-службе Президента. В поздравлении, в частности, отмечается, что БРСМ объединяет тысячи талантливых, энергичных, любящих Беларусь граждан. «Союз стал надежным партнером государства в проведении молодежной политики, достойно продолжает и развивает лучшие традиции нашего народа», - сказал Александр Лукашенко.
Также белорусский лидер выразил уверенность, что результатом съезда станут новые идеи и перспективные проекты, объединяющие молодежь.
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официальном сайте общественного объединения. На съезде подведут итоги деятельности БРСМ за 2015-2018 годы, определят его дальнейшую стратегию развития, изберут...
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