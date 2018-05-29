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Бывший игрок сборной Беларуси сменит на этом посту Галыма Мамбеталиева, который временно исполняет обязанности главного тренера с января прошлого года. За это время "Барыс" провел в КХЛ девять матчей, сумев победить лишь в трех.

Андрей Скабелка предыдущий сезон начинал в составе омского "Авангарда", но ушел из команды уже в декабре 2017 года. В тренерской карьере белорусского специалиста значатся нижегородское "Торпедо", а также новосибирская "Сибирь", с которой он взял бронзовые медали чемпионата в сезоне 2014-2015.

Казахстанский "Барыс" прошлый сезон провел не очень успешно: всего десятое место в Восточной конференции и пролет мимо плей-офф.