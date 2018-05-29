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106-летняя британка рассказала свой секрет долголетия
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
Она родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. В том же году, например, затонул «Титаник».
По словам Мэдлин, она никогда не ходила на свидания, а впервые попала в паб на 90-летний юбилей. Она уверена, что все основные стрессы связаны именно с отношениями, поэтому всячески старается избегать их.
Женщина жила до 103 лет одна дома, после чего, правда, была вынуждена нанять сиделку. Удивительно, но британка в столь преклонном возрасте передвигается без трости, самостоятельно одевается, активно общается с окружающими и даже способна сама поменять занавески.
— Всякий раз, когда кто-либо спрашивает ее о прошлых романах или о том, есть ли у нее муж, она говорит: «У меня никогда ничего такого не было, поэтому я все еще жива», — рассказала ее 80-летняя племянница, которая восхищается ее активностью и позитивным настроем.
Фото: Sheffield Star / SWNS.com
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