Фото: Sheffield Star / SWNS.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 106-летняя британка рассказала свой секрет долголетия ...

Она родилась в 1912 году в городе Хели, графство Саут-Йоркшир. В том же году, например, затонул «Титаник».По словам Мэдлин, она никогда не ходила на свидания, а впервые попала в паб на 90-летний юбилей. Она уверена, что все основные стрессы связаны именно с отношениями, поэтому всячески старается избегать их.Женщина жила до 103 лет одна дома, после чего, правда, была вынуждена нанять сиделку. Удивительно, но британка в столь преклонном возрасте передвигается без трости, самостоятельно одевается, активно общается с окружающими и даже способна сама поменять занавески., — рассказала ее 80-летняя племянница, которая восхищается ее активностью и позитивным настроем.