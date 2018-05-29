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В Париже началась эвакуация крупнейшего лагеря мигрантов
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
По официальным данным в этом лагере находятся 1700 мигрантов. "После заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, префект региона Иль-де-Франс, префект Парижа и префект полиции проведут эвакуацию главного парижского лагеря мигрантов в 19-м округе города", - говорится в официальном сообщении.
Жителей лагеря разместят в 20 местах временного проживания в Париже и регионе Иль-де-Франс, но сперва всех их отправят в приемные и экзаменационные центры для установления статуса.
Французская полиция проводит уже 35-ю подобную операцию с 2015 года.
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По официальным данным в этом лагере находятся 1700 мигрантов. "После заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, префект региона...
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