В Париже началась эвакуация крупнейшего лагеря мигрантов





По официальным данным в этом лагере находятся 1700 мигрантов. "После заявления министра внутренних дел Франции Жерара Коллона, префект региона Иль-де-Франс, префект Парижа и префект полиции проведут эвакуацию главного парижского лагеря мигрантов в 19-м округе города", - говорится в официальном сообщении.

Жителей лагеря разместят в 20 местах временного проживания в Париже и регионе Иль-де-Франс, но сперва всех их отправят в приемные и экзаменационные центры для установления статуса.

Французская полиция проводит уже 35-ю подобную операцию с 2015 года.