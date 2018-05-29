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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Валуев попробовал белорусские сыры и мед в Чернобыльской зоне Фото: РИА Новости Российский политик высоко оценил продукты, произведенные в белорусской глубинке, и вообще сказал о том, что видит комплексный подход к...

Российский политик высоко оценил продукты, произведенные в белорусской глубинке, и вообще сказал о том, что видит комплексный подход к решению проблем на пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС территории:Также в сюжете сообщается, что в ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из бюджета Союзного государства будет выделено около 900 миллионов российских рублей. Необходимо с максимальной эффективностью распорядиться этими средствами.