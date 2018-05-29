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В школах Беларуси сегодня пройдут последние звонки
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
Торжественные мероприятия будут проходить утром в учебных заведениях по всей стране, а в «Минске-Арене» впервые пройдет республиканский последний звонок, на который соберутся почти все минские выпускники — около 8 тысяч (остальные отправятся на запланированные ранее экскурсии), а также 600 лучших выпускников из Минской области и по 100 человек из других областей. Среди тех, кто удостоился приглашения на республиканский последний звонок, — победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов.
Главный праздник начнется непосредственного в 18.00, однако с 16.00 возле главной ледовой арены страны будет работать парк молодежных культур.
В связи с проведением в «Минск-Арене» масштабного мероприятия на маршруты
Кроме того, как и в предыдущие годы, в день проведения последних звонков в стране
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