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В школах Беларуси сегодня пройдут последние звонки

30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Последний звонок в лучшей школе Минска
Торжественные мероприятия будут проходить утром в учебных заведениях по всей стране, а в «Минске-Арене» впервые пройдет республиканский последний звонок, на который соберутся почти все минские выпускники — около 8 тысяч (остальные отправятся на запланированные ранее экскурсии), а также 600 лучших выпускников из Минской области и по 100 человек из других областей. Среди тех, кто удостоился приглашения на республиканский последний звонок, — победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов.

Главный праздник начнется непосредственного в 18.00, однако с 16.00 возле главной ледовой арены страны будет работать парк молодежных культур.

В связи с проведением в «Минск-Арене» масштабного мероприятия на маршруты выйдут дополнительные единицы общественного транспорта.

Кроме того, как и в предыдущие годы, в день проведения последних звонков в стране будет ограничена продажа алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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