В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В школах Беларуси сегодня пройдут последние звонки ...

Торжественные мероприятия будут проходить утром в учебных заведениях по всей стране, а в «Минске-Арене» впервые пройдет республиканский последний звонок, на который соберутся почти все минские выпускники — около 8 тысяч (остальные отправятся на запланированные ранее экскурсии), а также 600 лучших выпускников из Минской области и по 100 человек из других областей. Среди тех, кто удостоился приглашения на республиканский последний звонок, — победители олимпиад, спортивных состязаний, творческих конкурсов.Главный праздник начнется непосредственного в 18.00, однако с 16.00 возле главной ледовой арены страны будет работать парк молодежных культур.В связи с проведением в «Минск-Арене» масштабного мероприятия на маршрутыобщественного транспорта.Кроме того, как и в предыдущие годы, в день проведения последних звонков в стране