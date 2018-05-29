В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продажа алкоголя будет ограничена сегодня в Минске Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 4 мая 2018 года № 1480. ...

Это предусмотрено решением Мингорисполкома от 4 мая 2018 года № 1480.Алкогольная продукция, включая пиво и другие слабоалкогольные напитки, не будет продаваться с 8 утра 30 мая до 8 утра 31 мая. Ограничение не касается продажи спиртного в розлив на объектах общепита.Продажи спиртного будут также ограничены в столице 9 июня из-за проведения выпускных вечеров. Ограничение будет действовать с 8 утра 9 июня до 8 утра 10 июня.