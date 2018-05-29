Футбол. Брестское «Динамо» потеряло очки в матче с «Днепром», «Витебск» переиграл «Слуцк»

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В Бресте могилевский «Днепр» преподнес небольшой сюрприз, отобрав очки у главного ньюсмейкера Высшей лиги — местного «Динамо» — 1:1. На гол австрийского форварда динамовцев Сандро Готала на 9-й минуте гости ответили результативным ударом хавбека Павла Ловгача на 93-й минуте.В Витебске местная одноименная команда одолела прямых конкурентов из «Слуцка» — 2:0. На 64-й минуте Антон Матвеенко открыл счет, а на 82-й минуте Михаил Козлов снял все вопросы о победителе противостояния.Положение команд: 1. БАТЭ — 24 очка. 2. «Динамо» (Минск) — 20. 3. «Неман» — 18. 4. «Витебск» — 17. 5. «Слуцк» — 15. 6. «Шахтер» — 15. 7. «Торпедо-БелАЗ» — 12. 8. «Динамо» (Брест) — 11. 9. «Днепр» — 10.