В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обновленная республиканская Доска почета откроется ко Дню Независимости "2017 год был непростой в экономическом смысле, вместе с тем почти выполнены важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития. Сегодня мы должны...

", - отметилПо итогам 2017 года Минэкономики предложило для занесения на республиканскую Доску почета 64 кандидатуры, в том числе 44 - за достижения в сфере социально-экономического развития и 20 - за наилучшие показатели по экономии ресурсов, сообщили в пресс-службе правительства.Замминистра экономики Александр Червяков отметил, что особенностью нынешнего конкурса стало расширение перечня показателей для оценки развития регионов и организаций.Для регионов это показатели по росту доходов населения и безработице, для предприятий - показатели финансовой устойчивости и платежной дисциплины.", - подчеркнул