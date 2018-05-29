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Обновленная республиканская Доска почета откроется ко Дню Независимости
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
"2017 год был непростой в экономическом смысле, вместе с тем почти выполнены важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития. Сегодня мы должны определить лучших из лучших и предложить кандидатуры для занесения на Доску почета Главе государства", - отметил Андрей Кобяков.
По итогам 2017 года Минэкономики предложило для занесения на республиканскую Доску почета 64 кандидатуры, в том числе 44 - за достижения в сфере социально-экономического развития и 20 - за наилучшие показатели по экономии ресурсов, сообщили в пресс-службе правительства.
Замминистра экономики Александр Червяков отметил, что особенностью нынешнего конкурса стало расширение перечня показателей для оценки развития регионов и организаций.
Для регионов это показатели по росту доходов населения и безработице, для предприятий - показатели финансовой устойчивости и платежной дисциплины.
"Это ужесточает подходы к выбору претендентов, повышает требования к их функционированию, производству", - подчеркнул Червяков.
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"2017 год был непростой в экономическом смысле, вместе с тем почти выполнены важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития. Сегодня мы должны...
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