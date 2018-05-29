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Президент направил приветствие участникам 43–го съезда общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
30.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
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Президент направил приветствие участникам 43–го съезда общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена без письменного разрешения редакции. Цитирование разрешено при наличии...
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