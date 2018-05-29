Киберпреступность: кто похищает деньги с интернет-кошельков у пинчан?

Покупка в интернете сродни покупке кота в мешке, игре в русскую рулетку, ведь покупатель никогда не знает, какой товар в итоге приобретет. Белорус хочет приобрести качественный, практичный и недорогой товар, который прослужит долго. Но в реальности все оказывается куда ироничнее - люди попадают в ловушку интернет-мошенников и в итоге остаются без приличных денежных сумм.



Похожая история произошла с сотрудником Пинского ГРОЧС в начале текущего года. В надежде купить неплохой подержанный автомобиль мужчина перевел денежные средства на счет злоумышленников. В итоге киберпреступниками была снята энная денежная сумма. Как позже было установлено оперативниками, злоумышленники находились в Греции. Это не единичный случай киберпреступлений, в которых пострадали пинчане. Как показывает практика, у интернет-мошенников «не белорусское лицо»: это жители России, Украины, Америки и других стран. О том, что делать, чтобы не стать жертвой киберпреступников рассказал старший оперуполномоченный группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Пинского ГОВД Григорий ОМЕЛЬКОВИЧ.



«Киберворы входят без стука»









Львиная доля киберпреступлений приходится на популярную соцсеть Вконтакте. Однако это не значит, что за мониторами компьютеров сидят продвинутые айтишники. Как правило, деньги доверчивых граждан уходят не к хакерам, а к обычным мошенникам.



- Сейчас одним кликом мышки можно найти исчерпывающую информацию по взлому чужой странички,- говорит Г. Омелькович. - И для этого не нужно быть компьютерным гением. А дальше уже все зависит от фантазии злоумышленника. Схемы существуют разнообразные: от имени вашего друга в соцсетях мошенники просят переслать деньги на банковскую карту, скинуть ее реквизиты. Еще один вариант, который существует преимущественно среди школьников: ребятам в соцсетях от имени знакомого пишут следующее сообщение: «Привет, я участвую в интернет-игре, тебе будут приходить смс-уведомления, ты бы не мог их кликать? Мне будут перечисляться бонусы». Так вот, например, одна школьница подтвердила бессчетное количество сообщений, не зная, что стоимость одного смс-уведомления равна 6 рублям. Понятное дело, семья девушки влетела «в копеечку».



Компьютерные «асы» проявляют немало изобретательности. Если ваш собеседник пытается выведать у вас какие-то конфиденциальные данные, попытайтесь проверить достоверность доводимой до вас информации. Позвоните человеку, затроньте в личной переписке тему, которая может быть известна только вам и вашему знакомому.



Наиболее уязвимы для мошенников в сфере высоких технологий интернет-деньги, интернет-банкинг, удаленные хранилища данных и приложений, онлайн-игры и многое другое.



«Распутывая паутину киберпреступлений»







- Динамика кибепреступлений в отечественном интернет-сегменте весьма неутешительна, - рассказывает Григорий Омелькович. - И Пинск не отстает от этой печальной статистики. Так, за 2015 год совершено 8 преступлений, 2016 - 22, 2017 - 43 преступления (рост составил 95%). По данным на середину апреля, возбуждено 26 уголовных дел.

Чтобы бороться с киберпреступностью в 2016 году в Пинске была создана группа управления «К», которая занимается раскрытием преступлений в сфере высоких технологий. Следует отметить, что подобные группы в области существуют только в Пинске и Барановичах.



Как уже говорилось ранее, основная доля преступлений приходится на соцсеть Вконтакте. Однако, по признанию Григория, администрация данной социальной сети на тесное сотрудничество с правоохранительными органами не настроена. Он также отметил, что большинство преступлений, совершенных Вконтакте, остаются нераскрытыми.



- Учитывая тот факт, что преступления в сфере высоких технологий совершаются жителями европейских стран, с целью раскрытия киберпреступлений был создан Национально-контактный пункт, который осуществляет международное сотрудничество управления «К» МВД Республики Беларусь по оперативному обмену информацией с другими странами.



Что гласит законодательство?







В Уголовном кодексе Республики Беларусь преступления в сфере высоких технологий пресекаются законодательством. В частности, IT-преступники привлекаются к ответственности по 31 главе «Преступления против информационной безопасности».



Пинчане чаще всего привлекаются по статье 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Хищение путем использования компьютерной техники». Здесь злоумышленники используют, как правило, две схемы: либо с помощью взлома личных страничек выманивают реквизиты банковской карточки, либо крадут банковскую карточку и снимают оттуда деньги. Как правило, вторые преступления раскрываются довольно просто, при помощи видеонаблюдения.



Чего не стоит делать, чтобы не стать жертвой киберпреступников?



Во-первых, не заходите на незнакомые ссылки и сомнительные сайты, поскольку ссылки-ловушки считывают информацию о реквизитах, способны похитить личные данные и доставить массу финансовых проблем.



Во-вторых, помните, что киберпреступники могут обращаться от имени МВД и других ведомств. Например, ранее жители Беларуси получали смс-уведомления о том, что за посещение сайтов порнографической направленности должны оплатить штраф. За примером далеко ходить не надо - один представительный мужчина получил уведомление о том, что посещал порнографический сайт и должен оплатить штраф. Как не нужно действовать в подобном случае? Идти и переводить деньги на интернет-кошельки мошенников. Как это сделал герой нашей истории, в итоге лишился 140 рублей. В подобных случаях Григорий Омелькович советует перезагрузить компьютер. Помните: милиция никогда не просит оплатить штрафы на веб-кошельки.



В-третьих, в социальных сетях не размещайте личную информацию, такую как номер мобильного телефона и прочие личные данные. Например, номер вашего телефона - это логин социальной странички, а значит, вы злоумышленнику значительно облегчаете задачу по взлому вашего аккаунта.



Не пересылайте фото интимного характера объекту своего обожания. Ведь злоумышленники непременно воспользуются данной ситуацией - вы рискуете оказаться в очень неловком положении. Например, девушка из Пинска тоже любила «пощекотать нервы» своему парню. Однако ее страничку взломали, и она подверглась шантажу - интимные фото пинчанки преступники угрожали разослать всем знакомым, если она не переведет деньги на карт-счет вымогателей. Закончилась история весьма печально: пинчанка на шантаж не поддалась, и фото с обнаженной девушкой злоумышленники разослали всем ее друзьям. Неприятная ситуация, неправда ли?



Вирусы-вымогатели добрались до Пинска



В 2017 году в СМИ поднялась шумиха по поводу того, что в Беларуси крупные отечественные компании подверглись кибератакам вируса-вымогателя, такого, например, как Petya. Было известно, что их атаковал вирус, который заразил компьютеры в Азии, США и Европе. Вирус проникает в систему через присланные зараженные файлы (под видом резюме, отчетов или других документов) и поражает в первую очередь ценную финансовую или бухгалтерскую отчетность. Он заражает компьютер мгновенно, а далее уже работать с какими-либо файлами на компьютере невозможно до тех пор, пока пользователь не заплатит выкуп.







В Пинске зарегистрировано два случая вируса-вымогателя за текущий год. В первом случае бухгалтер одного из пинских магазинов обнаружила сообщение на своем компьютере: «Ваша бухгалтерия зашифрована».



Как правило, программа-вымогатель не дает о себе знать в течение трех дней после скачивании. Впоследствии файлы, хранящиеся на жестком диске, становятся недоступными. Нелишним будет сказать, что из-за вируса-вымогателя могла остановиться работа целого магазина.



В январе в Пинской автошколе ДОСААФ на экране монитора высветилось сообщение о том, что бухгалтерия зашифрована. Злоумышленники требовали перевести определенную сумму на их электронный кошелек, в противном случае информацию на компьютере невозможно будет восстановить. В данном случае правоохранителями был изъят системный блок и проведена экспертиза, которая показала, что здесь был вирус-вымогатель. При получении подобных сообщений Григорий Омелькович советует обращаться незамедлительно в милицию и не поддаваться на уловки шантажистов.



Напоследок Григорий посоветовал читателям «ПВ» следить за «компьютерной гигиеной», соблюдать вышеперечисленные советы и рекомендации, чтобы не стать жертвой интернет-мошенников.



Интервью взяла Наталья ЛЕШКЕВИЧ

Фото из свободных источников