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176 дворов отремонтируют в Пинске

30.05.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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 В ходе пресс-конференции по итогам 2017 года председатель Пинского горисполкома Андрей Владимирович Мулярчик заявил, что на будущий год разработана городская программа по благоустройству дворовых территорий. Ее цель – впервые за последние годы массово привести в порядок дорожное покрытие дворовых проездов. Руководитель города поставил задачу коммунальным службам «войти во дворы» с наступлением благоприятных погодных условий весной 2018 года.

  В общей сложности программа благоустройства включает 176 дворовых территорий по всему городу. В 46 из них выполнят сплошное асфальтирование, в 130 – ямочный ремонт. Работы профинансирует городской бюджет.



  К работе приступили в апреле. На сегодняшний день ДРСУ №8 по заказу ЖРЭУ Пинска произвело укладку асфальтом порядка 20 дворовых проездов на улицах Иркутско-Пинской дивизии, Альбрехтовской, Кирова, Первомайской, Гоголя.   Здесь сплошным асфальтированием уложено почти 4500 метров2 на сумму свыше 50 тыс. рублей.









   Наряду с этим коммунальные службы выполнили ямочный ремонт дворов общей площадью около 1200 метров2 на сумму около 37 тыс. рублей. В таких дворах асфальт укладывается «латками» в местах выбоин.





  До конца 2018 года дорожным строителям и коммунальникам предстоит выполнить ремонт остальных дворов.

  По информации горисполкома



 
 
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 В ходе пресс-конференции по итогам 2017 года председатель Пинского горисполкома Андрей Владимирович Мулярчик заявил, что на будущий год разработана городская...
 
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