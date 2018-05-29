176 дворов отремонтируют в Пинске

В ходе пресс-конференции по итогам 2017 года председатель Пинского горисполкома Андрей Владимирович Мулярчик заявил, что на будущий год разработана городская программа по благоустройству дворовых территорий. Ее цель – впервые за последние годы массово привести в порядок дорожное покрытие дворовых проездов. Руководитель города поставил задачу коммунальным службам «войти во дворы» с наступлением благоприятных погодных условий весной 2018 года.

В общей сложности программа благоустройства включает 176 дворовых территорий по всему городу. В 46 из них выполнят сплошное асфальтирование, в 130 – ямочный ремонт. Работы профинансирует городской бюджет.







К работе приступили в апреле. На сегодняшний день ДРСУ №8 по заказу ЖРЭУ Пинска произвело укладку асфальтом порядка 20 дворовых проездов на улицах Иркутско-Пинской дивизии, Альбрехтовской, Кирова, Первомайской, Гоголя. Здесь сплошным асфальтированием уложено почти 4500 метров2 на сумму свыше 50 тыс. рублей.

























Наряду с этим коммунальные службы выполнили ямочный ремонт дворов общей площадью около 1200 метров2 на сумму около 37 тыс. рублей. В таких дворах асфальт укладывается «латками» в местах выбоин.













До конца 2018 года дорожным строителям и коммунальникам предстоит выполнить ремонт остальных дворов.

По информации горисполкома