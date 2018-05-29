Певица Влада приглашает всех поучаствовать в презентации новой песни

Релиз сингла «Снова жива» намечен на конец мая начало июня и приурочен ко Дню защиты детей.

Ранее, Влада уже представляла публике одну из самых популярных песен «Мамина дочка», посвященную Дню защиты детей. Для этого даже был снят клип, для участия в котором были приглашены белорусские мамы и их дочери, преимущественно поклонницы певицы. Клип набрал рекордное число просмотров, и полюбился многим слушателям.

Презентацию новой песни певица предлагает всем желающим сделать совместно, и поучаствовать в съемке специального видеоролика, и для этого использовать популярную социальную сеть Инстаграмм. Чтобы принять совместное участие в презентации необходимо скачать новую песню певицы «Снова жива» на просторах iTunes и других удобных цифровых площадках. Запечатлеть с помощью специальных сервисов-масок Инстаграмм как вы поёте эту песню, и получившееся видео выслать по адресу snovaziva@gmail.com . Продюсерская группа певицы Влады смонтирует из присланных видео специальный видеоролик и презентует его в начале июня 2018 года. Свои видео все желающие должны высылать в период с 30 мая по 7 июня 2018 года.

«Давайте вместе войдем в историю. Буду с нетерпением ждать Ваши видеоролики. Наша жизнь меняется очень быстро, а это прекрасный способ запечатлеть хорошие моменты на память в новой песне «Снова жива»! - прокомментировала певица Влада.

Справка

Певица Влада - одна из самых ярких представительниц современной белорусской эстрады. В ее творческом багаже участие в международных конкурсах, 3 сольных альбома, 11 видеоклипов, постоянное участие в престижнейших фестивалях и телевизионных проектах - «Славянский базар в Витебске», «Национальная музыкальная премия», «Песня года».