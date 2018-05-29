Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона после матча с могилевским «Днепром», в котором его команда упустила победу в концовке встречи , поделился в своем инстаграме , о чем он думает, наблюдая за игрой динамовцев.

— Смотрю на игру и думаю об укреплении, — подписал Марадона фото, на котором он изучает состав брестского «Динамо».



Фото: instagram.com/maradona/

10 мая брестское «Динамо» объявило о расставании с главным тренером, чехом Радославом Латалом. Исполняющим обязанности наставника стал спортивный директор Сергей Ковальчук, под руководством которого брестчане 19 мая выиграли Кубок Беларуси . Но в чемпионате страны после завоевания трофея динамовцы пока не могут победить, сыграв вничью в гостях у «Слуцка» (1:1) и дома с могилевским «Днепром» (1:1).