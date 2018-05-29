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Марадона признался, о чем он думает, глядя на игру брестского "Динамо"
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона после матча с могилевским «Днепром», в котором его команда
— Смотрю на игру и думаю об укреплении, — подписал Марадона фото, на котором он изучает состав брестского «Динамо».
10 мая брестское «Динамо»
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Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона после матча с могилевским "Днепром", в котором его команда упустила победу в концовке встречи, поделился...
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