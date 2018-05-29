Опубликовано видео боевого разворота пары истребителей Су-57

В Сети появилось видео боевого разворота пары истребителей пятого поколения Су-57. Кадры, снятые с беспилотника во время всеармейского конкурса «Авиадартс», опубликовал телеканал «Звезда», передает РБК .

По легенде, истребители должны были прикрывать бомбардировщики и атаковать наземные цели противника.

Многофункциональный истребитель Су-57 разрабатывается КБ имени Сухого в рамках программы перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации. Первый испытательный полет состоялся в 2010 году, поступление на вооружение намечено на 2018−2019 годы. В марте этого года, по словам министра обороны Сергея Шойгу, машина была испытана в Сирии.