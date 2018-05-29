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Летние обновки BMW: сажевые фильтры для бензиновых моторов и новый турбодизель на X3

30.05.2018 09:54 — Разное | Tut.by  
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В BMW подготовили пакет обновлений для всего модельного ряда — это еще более «чистые» моторы, новые опции и новая спецверсия хетчбэка первой серии.

Во-первых, начиная с июля все бензиновые и гибридные версии моделей BMW в Германии обзаведутся сажевым фильтром для уменьшения токсичности выбросов и соответствия более жестким эконормам Euro 6d-Temp.


BMW X3 M40d

В августе на рынке появятся новые версии кроссоверов X3 и X4 с трехлитровыми рядными дизельными «шестерками». Это модификация X3 M40d, мотор которой развивает 326 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента — с ним кроссовер на размен первой «сотни» будет затрачивать по паспорту 4,9 секунды. Под капотом X4 xDrive30d пропишется дизель поскромнее — это 265 сил/620 Нм и 5,8 секунды разгона до 100 км/ч.


BMW 1-series Metropolitan Edition

В июле 8-ступенчатый «автомат» станет стандартной коробкой для еще большего числа моделей BMW, включая бензиновые хетчбэки 120i и M140i, восемь модификаций третьей серии, шесть версий четвертой серии, а также седан и универсал 520d. Гамму первой серии пополнит новая спецверсия Metropolitan Edition с расширенным набором стандартного оборудования.


BMW i8

Наконец, для моделей пятой и седьмой серии баварцы предложат новые варианты окраски кузова и варианты отделки салона, а для недавно обновленного родстера i8 — новый аэродинамический обвес, включающий сплиттер спереди и задний спойлер.

 
 
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BMW подготовило пакет обновлений сразу для нескольких моделей. Автомобили получили новые двигатели, опции и спецверсии.
 
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