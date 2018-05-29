Экстремальный «сырный забег» прошёл в Британии

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«Куперсхилдская сырная гонка», которая проводится уже более двух веков, 28 мая собрала десятки отчаянных парней из Великобритании и других стран.

Суть мероприятия в том, чтобы догнать катящуюся вниз по холму головку сыра «Глостер». Учитывая, что склон холма очень крутой, она может развивать скорость до 100 км/ч.

Участники забега, которые пытаются угнаться за сыром, очень часто получают серьёзные травмы: переломы конечностей, рёбер и даже позвоночника. Врачи, которые дежурят у подножья холма, никогда не остаются без работы после этого мероприятия.

«Куперсхилдскую сырную гонку» несколько раз пытались запретить либо перенести в другое, более безопасное место. Однако попытки оказались напрасными.