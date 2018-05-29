Вороново посетили гости из Германии





29 мая в рамках действующей программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в Вороново побывали представители Германской федеральной земли Саксония-Анхальт.



















Руководитель отдела в Экуменическом центре Лотара Крейсига при Евангелической церкви в Центральной Германии Йенс Латтке и руководитель отдела по охране окружающей среды и службы развития церкви (ЕКМ) доктор Ханс-Йохим Дёринг встретились с председателем райисполкома Николаем Розумом и председателем райсовета депутатов Еленой Ганевич. В беседе с немецкими гостями Николай Аркадьевич рассказал о социально-экономическом положении Вороновского района, поделился мнением о возможных шагах сотрудничества в сфере сельского хозяйства, культуры и туризма. После обмена сувенирами гости, а также Франц Мамуль — координатор Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии по тематике «Устойчивое развитие в сельской местности» и Александ Пономарев — директор Учреждения финансовой поддержки предпринимателей Гродненского облисполкома, отправились в ознакомительную поездку по району. В агрогородке Больтиники делегация посетила бывшее имение графа Путткамера, в агрогородке Дотишки — среднюю школу, где гостей встречали хлебом-солью, искренне приветствовали на белорусском и немецком языках. Радушно приняли гостей и в агроусадьбе «Ё-моё». Здесь свое яркое танцевальное мастерство показали «Радунские соловейки».























— Я впечатлен увиденным, очень понравилось школа, общительные люди, у вас прекрасные места. Очень надеюсь, что наша федеральная земля Саксония-Анхальт, Гродненская область и Вороновский район найдут точки соприкосновения в таких областях как сельское хозяйство, чистота окружающей среды, так как на эту тему очень много интересных проектов. Возможно, наладим и обмен группами специалистов в этих сферах, — поделился впечатлениями о пребывании на вороновской земле доктор Ханс-Йохим Дёринг.







































Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.