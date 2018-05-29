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Вороново посетили гости из Германии

30.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вороново посетили гости из Германии

29 мая в рамках действующей программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в Вороново побывали представители Германской федеральной земли Саксония-Анхальт.


Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии

Руководитель отдела в Экуменическом центре Лотара Крейсига при Евангелической церкви в  Центральной Германии Йенс Латтке и руководитель отдела по охране окружающей среды и службы развития церкви (ЕКМ) доктор Ханс-Йохим Дёринг встретились с председателем райисполкома Николаем Розумом и председателем райсовета депутатов Еленой Ганевич. В беседе с немецкими гостями Николай Аркадьевич рассказал о социально-экономическом положении Вороновского района, поделился мнением о возможных шагах сотрудничества в сфере сельского хозяйства, культуры и туризма. После обмена сувенирами гости, а также Франц Мамуль — координатор Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии по тематике «Устойчивое развитие в сельской местности» и Александ Пономарев — директор Учреждения финансовой поддержки предпринимателей Гродненского облисполкома, отправились в ознакомительную поездку по району. В агрогородке Больтиники делегация посетила бывшее имение графа Путткамера, в агрогородке Дотишки — среднюю школу, где гостей встречали хлебом-солью, искренне приветствовали на белорусском и немецком языках. Радушно приняли гостей и в агроусадьбе «Ё-моё». Здесь свое яркое танцевальное мастерство показали «Радунские соловейки».    


Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии

— Я впечатлен увиденным, очень понравилось школа, общительные люди, у вас прекрасные места. Очень надеюсь, что наша федеральная земля Саксония-Анхальт, Гродненская область и Вороновский район найдут точки соприкосновения в таких областях как сельское хозяйство, чистота окружающей среды, так как на эту тему очень много интересных проектов. Возможно, наладим и обмен группами специалистов в этих сферах, — поделился впечатлениями о пребывании на вороновской земле доктор Ханс-Йохим Дёринг.


Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии
Вороново посетили гости из Германии

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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29 мая в рамках действующей программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии в Вороново побывали представители Германской федеральной земли...
 
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