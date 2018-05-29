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Сегодня в учебных заведениях района проходит праздник последнего звонка

30.05.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Сегодня в учебных заведениях района проходит праздник последнего звонка

По информации отдела образования,спорта и туризма Несвиж-ского райисполкома, в 19 учреждениях общего среднего образования во взрослую жизнь отправятся 252 11-классника, 9 класс заканчивают 413 юношей и девушек. Среди них — и учащиеся Оношковской СШ  (на фото).

30 июня вечером выпускники из всех уголков Беларуси соберутся в «Минск-Арене», где для них будет организован республиканский праздник «Последний звонок». Делегацию Минской области на нем представят 600 выпускников 11-х классов — самые достойные молодые люди, достигшие отличных результатов в учебе, спорте, общественной деятельности. Будут среди них  и яркие представители  выпускной молодёжи Несвижчины  — Дарья Станчик (Сейлович-ский УПК д/с-СШ), Анастасия Вересоча, Ангелина Бартошевич и  Карина Бартошевич (Сновская СШ),  Анастасия Ванькович, Юлия Юркевич и Надежда Некраш (Ланский УПК д/с-СШ), Никита Циуля, Егор Радюк и Олег Плотко (Грицкевичский УПК д/с-СШ). На республиканский праздник в «Минск-Арену» приглашена и преподаватель английского языка Несвижской гимназии Н.А. Кутень. Она будет награждаться в номинации «Классные руководители».

Ольга МАРЧЕНКО

Фото Натальи ЕРМОШЕНКО


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Теги: Минск
 
 
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По информации отдела образования,спорта и туризма Несвиж-ского райисполкома, в 19 учреждениях общего среднего образования во взрослую жизнь отправятся 252...
 
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