Кто имеет право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда?



Возраст выхода на досрочную пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по Списку № 1 и Списку № 2

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» с 1 января 2017 года в Республике Беларусь повысился пенсионный возраст как для пенсий по возрасту на общих основаниях, так и для пенсий по возрасту за работу с особыми условиями труда.

Впоследствии изложенные в Указе требования к пенсионному возрасту нашли своё отражение в Законе Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении».

Так, в соответствии со статьями 12, 15 указанного Закона право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда независимо от места последней работы имеют:

а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, – по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет:

мужчины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет (при этом не менее 5 лет в период до 1 января 2009 года) на указанных работах;

женщины – при стаже работы не менее 15 лет 6 месяцев, из них не менее 7 лет 6 месяцев (при этом не менее 3 лет 9 месяцев в период до 1 января 2009 года) на указанных работах. Начиная с 1 января 2017 года указанные 15 лет 6 месяцев стажа работы ежегодно с 1 января увеличиваются на 6 месяцев до достижения 20 лет.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год – за каждый полный год такой работы мужчинам и за каждые 9 месяцев такой работы женщинам;

б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, – по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:

мужчины – при стаже работы не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев (при этом не менее 6 лет 3 месяцев в период до 1 января 2009 года) на указанных работах;

женщины – при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет (при этом не менее 5 лет в период до 1 января 2009 года) на указанных работах.

Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год – за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам.

Поэтапное повышение пенсионного возраста для лиц, отработавших согласно пенсионному законодательству необходимый стаж работы по Списку № 1 и Списку № 2, будет происходить следующим образом:

Год Список № 1 Список № 2 пенсионный возраст, лет пенсионный возраст, лет мужчина женщина мужчина женщина 2017 50,5 45,5 55,5 50,5 2018 51 46 56 51 2019 51,5 46,5 56,5 51,5 2020 52 47 57 52 2021 52,5 47,5 57,5 52,5 2022 53 48 58 53

Пример № 1. Мужчина, 10 августа 1967 года рождения, имеющий стаж работы 25 лет 5 месяцев, страховой стаж – 18 лет, специальный стаж по Списку № 1 – 10 лет 6 месяцев, из них 7 лет – до 1 января 2009 г., будет иметь право на досрочную пенсию по возрасту в 2018 году в возрасте 51 год.

Пример № 2. Женщина, 9 февраля 1968 года рождения, имеющая стаж работы 25 лет 5 месяцев, страховой стаж – 18 лет, специальный стаж по Списку № 2 – 10 лет 6 месяцев, из них 6 лет 3 месяцев – до 1 января 2009 г., будет иметь право на досрочную пенсию по возрасту в 2019 году в возрасте 51,5 лет.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.