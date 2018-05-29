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Кто имеет право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда?
30.05.2018 — Разное | Полесская правда
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В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11 апреля 2016 г. № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» с 1 января 2017 года в Республике Беларусь повысился пенсионный возраст как для пенсий по возрасту на общих основаниях, так и для пенсий по возрасту за работу с особыми условиями труда.
Впоследствии изложенные в Указе требования к пенсионному возрасту нашли своё отражение в Законе Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении».
Так, в соответствии со статьями 12, 15 указанного Закона право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда независимо от места последней работы имеют:
а) работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, – по списку № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет:
Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год – за каждый полный год такой работы мужчинам и за каждые 9 месяцев такой работы женщинам;
б) работники, занятые полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда, – по списку № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей и по результатам аттестации рабочих мест со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет:
Работникам, имеющим не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда до 1 января 2009 года, при наличии стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин пенсии назначаются с уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на 1 год – за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам.
Поэтапное повышение пенсионного возраста для лиц, отработавших согласно пенсионному законодательству необходимый стаж работы по Списку № 1 и Списку № 2, будет происходить следующим образом:
Пример № 1. Мужчина, 10 августа 1967 года рождения, имеющий стаж работы 25 лет 5 месяцев, страховой стаж – 18 лет, специальный стаж по Списку № 1 – 10 лет 6 месяцев, из них 7 лет – до 1 января 2009 г., будет иметь право на досрочную пенсию по возрасту в 2018 году в возрасте 51 год.
Пример № 2. Женщина, 9 февраля 1968 года рождения, имеющая стаж работы 25 лет 5 месяцев, страховой стаж – 18 лет, специальный стаж по Списку № 2 – 10 лет 6 месяцев, из них 6 лет 3 месяцев – до 1 января 2009 г., будет иметь право на досрочную пенсию по возрасту в 2019 году в возрасте 51,5 лет.
Комитет по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.
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