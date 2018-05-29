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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
30.05.2018 — Разное | Полесская правда
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Главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук рассказал, как защититься от теплового или солнечного удара в жару:
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