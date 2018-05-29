Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары



Специалисты Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили пинчан и жителей Пинска о 30-градусной жаре, которая продержится весь сегодняшний день.

Главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук рассказал, как защититься от теплового или солнечного удара в жару: