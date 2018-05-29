﻿ Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

30.05.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары
Специалисты Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили пинчан и жителей Пинска о 30-градусной жаре, которая продержится весь сегодняшний день.

Главный государственный санитарный врач Пинска и Пинского района Владимир Ващук рассказал, как защититься от теплового или солнечного удара в жару:

  • В очень жаркие дни появляться под солнцем желательно до 11 утра или после 6-7 часов вечера. Выходя на улицу, нужно обязательно надеть головной убор.
  • Предпочтение в одежде нужно отдавать легким, свободным и светлым изделиям из хлопчатобумажных тканей. Также следует носить легкую обувь.
  • Не рекомендуется злоупотреблять косметическими средствами, особенно кремами, так как они затрудняют процесс потовыделения. Помните, посредством кожи выделяется до трети воды из организма, задержка которой чревата перегреванием.
  • Следует воздерживаться от долгого пребывания под прямыми солнечными лучами, а также в слишком душном помещении. По возможности нужно ограничить физические нагрузки. Работая в жару, необходимо систематически делать небольшие перерывы, отдыхая в прохладном помещении.
  • В течение жаркого дня рекомендуется принять прохладный душ.
  • Пейте побольше чистой воды, конечно, при отсутствии тяжелой сердечно-сосудистой патологии. Обычную воду можно заменить подкисленным или подслащенным холодным чаем, хлебным квасом, клюквенным морсом, компотами из сухофруктов, вишен, яблок.
  • Необходимо также исключить курение и употребление алкогольных напитков.

 

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Специалисты Пинского межрайонного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили пинчан и жителей Пинска о 30-градусной жаре, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно ГАИ задержала беременную с 3,02 промилле алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика