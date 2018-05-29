​Президент направил приветствие участникам 43-го съезда БРСМ

Время вперёд! Под таким девизом сегодня пройдёт 43-й съезд общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи». Приветствие его участникам направил Президент Беларуси.

Программа насыщенная: на масштабном форуме подведут итоги работы организации за несколько лет, определят новые перспективы и выберут новый руководящий состав. Однако этим события съезда не ограничатся: на интерактивных площадках покажут всё, чем сегодня живёт молодёжь. Центральная тема – Год малой родины (ей посвящён открытый диалог). БРСМ уже более 15 лет славится своими проектами: это волонтёрское движение, патриотические акции, а также трудовые семестры.