Пила джин, ехала за молоком: в Гродно инспекторы задержали за рулем беременную с 3,02 промилле

В Гродно инспекторы задержали женщину, которая управляла автомобилем с 10-кратным превышением алкоголя. Об этом сообщили в ГАИ региона.

Вечером 29 мая сотрудники ГАИ остановили автомобиль Daewoo, за рулем которого находилась 37-летняя женщина. По внешним признакам она был очень пьяна. Инспекторы отвезли ее на медосвидетельствование, которое показало 3,02 промилле алкоголя. Также выяснилось, что нарушительница находится на восьмом месяце беременности.

По словам женщины, она была у себя на даче, пила джин, после чего села за руль автомобиля и поехала в магазин за молоком. Когда уже возвращалась назад, ее остановили сотрудники ГАИ.