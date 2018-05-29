​Склад с резиной горит под Красноярском

Крупный пожар не могут потушить под Красноярском. Горит склад с резиной.

Картина ужасающая. В небо поднимается неконтролируемое пламя, клубы чёрного дыма заволокли весь микрорайон. Жителей в радиусе нескольких десятков километров призвали закрыть окна и двери. О пострадавших сообщений нет. Борьбу с огнём ведут около 30 спасателей.