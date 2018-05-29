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Автобус протаранил более 20 машин в Великобритании
Массовая авария на юго-востоке Британии: в городе Дартфорд автобус протаранил более 20 машин.
От удара автомобили разлетелись в разные стороны, многие из них изрядно покорёжило. Есть пострадавшие (более десяти человек). Виновник аварии – водитель автобуса. Он задержан, мужчина заявляет, что у автобуса отказали тормоза. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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От удара автомобили разлетелись в разные стороны, многие из них изрядно покорёжило.
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