​Автобус протаранил более 20 машин в Великобритании

Массовая авария на юго-востоке Британии: в городе Дартфорд автобус протаранил более 20 машин.

От удара автомобили разлетелись в разные стороны, многие из них изрядно покорёжило. Есть пострадавшие (более десяти человек). Виновник аварии – водитель автобуса. Он задержан, мужчина заявляет, что у автобуса отказали тормоза. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.