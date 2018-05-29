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Волковычане пополнили число стипендиатов Фонда мира

30.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Волковычане пополнили число стипендиатов Фонда мира

Двое юных волковычан – учащийся СШ № 7 Волковыска Артем Тихонов и учащаяся гимназии № 1 Волковыска Анастасия Шаляпина – пополнили число стипендиатов Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Свои «мирные» стипендии наши земляки получили 24 мая в Мирском замке.

Премия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручается уже 15 лет. За эти годы около 1500 школьников, учащихся и студентов гродненских государственных учебных заведений стали ее обладателями, и сегодня список лауреатов пополнился новыми достойными именами.

60 талантливым юношам и девушкам принеманского края в стенах средневекового замка были вручены дипломы, значки «Стипендиат фонда мира» и денежные стипендии.

Символом будущих успехов и достижений талантливой молодежи стала аллея мира из 20 саженцев сирени, которая была посажена на территории СШ г.п. Мир.

Волковычане пополнили число стипендиатов Фонда мира

Волковычане пополнили число стипендиатов Фонда мира

Фото polymia.by

 
 
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Двое юных волковычан – учащийся СШ № 7 Волковыска Артем Тихонов и учащаяся гимназии № 1 Волковыска Анастасия Шаляпина – пополнили число...
 
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