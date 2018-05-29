Волковычане пополнили число стипендиатов Фонда мира





Двое юных волковычан – учащийся СШ № 7 Волковыска Артем Тихонов и учащаяся гимназии № 1 Волковыска Анастасия Шаляпина – пополнили число стипендиатов Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира».

Свои «мирные» стипендии наши земляки получили 24 мая в Мирском замке.

Премия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручается уже 15 лет. За эти годы около 1500 школьников, учащихся и студентов гродненских государственных учебных заведений стали ее обладателями, и сегодня список лауреатов пополнился новыми достойными именами.

60 талантливым юношам и девушкам принеманского края в стенах средневекового замка были вручены дипломы, значки «Стипендиат фонда мира» и денежные стипендии.

Символом будущих успехов и достижений талантливой молодежи стала аллея мира из 20 саженцев сирени, которая была посажена на территории СШ г.п. Мир.









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