Продолжаем сравнивать. Недавно писали, какие дома можно купить в столицах соседних стран по цене коттеджа в Минске. Новая серия материалов посвящена квартирам. Сейчас в Минске за самый распространенный тип жилья — «двушки» в панельных девятиэтажках — с приличным ремонтом, недалеко от метро, продавцы хотят в среднем 62−75 тысяч долларов. Площадь таких квартир 45−50 квадратных метров. Что в этом ценовом диапазоне предлагают в Киеве?

Напомним, средняя зарплата в столице Украины — средняя зарплата в Киеве, по данным украинского Минфина, в феврале составила 12 124 гривны. По актуальному курсу — 466 долларов. Ипотечные кредиты очень дорогие — от 17,9% годовых. Но в целом жилье — дешевле.

Новые квартиры, в которых можно уже заселится — по 60−66 тысяч долларов

Евродвушку (это где гостиная совмещена с кухней) площадью 58 квадратных метров в районе Позняки, в 10 минутах ходьбы от одноименной станции метро, предлагают за 64 тысячи долларов. Отделка есть, кухня — тоже. Установлен кондиционер. Плюс гардеробная.





















Квартира находится на 9 этаже 25-этажки.

В том же районе, но ближе к метро Осороки можно рассмотреть и трешку, в которой недоделали ремонт. Площадь ее 83 квадратных метров, из них 17 — кухня. Обои под покраску и линолеум прилагаются.









В квартире два санузла в плитке и с сантехникой. Особое ударение собственник делает на том, что дом подключен к центральной канализации. Видимо, в Киеве нужно очень внимательно следить за тем, что покупаешь.

Новостройки без отделки более распространены. За 68 тысяч долларов можно присмотреть двушку в доме комфорт-класса в закрытом охраняемом ЖК в Голосеевском районе.





Квартира в 69 кв. м, расположенная на 4 этаже. Высота потолков 2,8 метра. Два санузла, вид на небольшой парк. Автономный котел индивидуального отопления, на стенах гипсовая штукатурка, цементная стяжка пола, медная разводка электрики, качественные входные двери.





На территории комплекса открыт СПА-салон, теннисный корт, столы для настольного тенниса, поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, тренажерный зал. По всей территории запроектированы многочисленные прогулочные аллеи, декоративные элементы из зеленых насаждений, фонтаны. Есть наземная гостевая парковка возле подъездов и многоуровневый паркинг.





Тут тоже указано, что канализация центральная. Указано «общее состояние квартиры — от строителей», то есть без отделки.

Вторичка: в нужном ценовом диапазоне — «трешки»

И выбор трехкомнатных квартир в не новых домах — внушительный.

Например, в панельном доме у метро Харьковская квартиру площадью 84 квадратных метра можно купить за 63 тысячи долларов.





Качество ремонта можно оценить по фото спортзала.





В другой панельке, поменьше (71 квадратный метр), в Дарницком районе, у метро, трехкомнатную предлагают уже за 67,5 тысячи. Больше хотят за ремонт — во всех комнатах натуральный паркет, современные и свежие ванная и туалет.







А за 69 тысяч можно купить уже 113-метровую квартиру в Святошинском районе. В монолитно-каркасном доме 2012 года постройки. Цена объясняется тем, что этаж — второй. Хозяева чего-то опасались и установили на окна решетки.









Кстати, за 65−70 тысяч можно купить и три «однушки» в новостройке на окраине, в доме коттеджного типа. Правда, будут они даже без черновой отделки.













Каждая 42-метровая квартира (кухня 12 метров) предлагается тут по 21,5 тысячи долларов.

За те же 70 тысяч можно без труда отыскать две обычные «однушки» и ближе к центру города — в уже сданных новостройках. Ценовой их диапазон — от 28 до 35 тысяч.