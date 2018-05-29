«Правда ли, что аппендицит может возникнуть у любителя семечек?» — поинтересовалась у газеты «СБ. Беларусь сегодня» Ольга Николаевна из Борисова. Ответила ей Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии БелМАПО, доктор медицинских наук.



Александра Квиткевич

— Причины возникновения острого аппендицита пока науке не до конца понятны. Считается, что этот воспалительный процесс вызывают бактерии, которые обитают в просвете червеобразного отростка. В норме они не причиняют вреда, потому что слизистая оболочка и лимфоидная ткань обеспечивают надежную защиту. Но стоит ей ослабнуть, как начинается воспаление и развивается острый процесс. В группе особого риска — дети старше 5 лет, 20 — 30-летние, беременные женщины.

Да, среди возможных причин болезни — неправильное питание. Но дело, конечно, не в семечках, хотя их употреблять тоже следует умеренно. У людей со склонностью к запорам кишечник называют «ленивым». В рационе необходимо достаточное количество растительной клетчатки, которая облегчает продвижение кишечного содержимого, улучшая перистальтику кишечника. Иначе оно застаивается в кишке, затвердевает, превращается в камни. И закупоривает просвет червеобразного отростка. Закупорку могут вызвать также опухоль, слизь, паразиты. Другая ситуация: нарушение кровотока, если артерии, которые питают аппендикс, закупориваются тромбом.

Выделяют четыре основные формы острого аппендицита. При катаральном (в течение первых шести часов после того, как появились симптомы) отекает только слизистая оболочка червеобразного отростка. При флегмонозном воспаление захватывает всю толщу стенки аппендикса, развиваясь в течение 6 — 24 часов. Он становится отечным, в его просвете появляется гной. При гангренозном аппендиците происходит омертвение червеобразного отростка в течение 24 — 72 часов. Воспаление переходит на брюшную полость. Перфоративный аппендицит формируется, когда стенка червеобразного отростка разрушается, в ней появляется отверстие и содержимое попадает в брюшную полость. Как результат — перитонит, опасный для жизни.

Симптомы острого аппендицита обычно выражены очень ярко. Тем не менее даже врачу далеко не всегда удается сразу понять, что к чему. Признаки, которые возникают при остром аппендиците и некоторых других острых хирургических заболеваниях, объединяют под общим названием «острый живот». Под аппендицит могут замаскироваться, например, воспаление маточных труб и яичников, внематочная беременность, апоплексия (разрыв) яичника; почечная или кишечная колика, панкреатит, холецистит, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. В общем, за последнее столетие хирургами описано более 120 симптомов острого аппендицита, но ни один не позволяет точно поставить диагноз. И все же есть основной признак — боль. Она обычно возникает в верхней части живота, «под ложечкой» или около пупка. Затем перемещается в правую часть живота. Также часто встречаются сухость языка, повышение температуры, тошнота и рвота.

Аппендицит — это острая хирургическая патология. Избежать угрозы для жизни можно только путем экстренной операции. Поэтому при малейшем подозрении нужно сразу вызвать бригаду скорой помощи. До ее прибытия нельзя принимать никакие лекарства, потому что после их приема боль утихнет, симптомы аппендицита будут выражены не так сильно, это может ввести врача в заблуждение. Но эффект препаратов временный: потом состояние еще больше ухудшится.

Случается, больного доставляют в хирургический стационар, его осматривает врач, проводят клинико-лабораторное обследование, но даже после тщательного осмотра остаются сомнения. Тогда пациента обычно оставляют в больнице на сутки и наблюдают за его состоянием. Если симптомы усиливаются и не остается сомнений в наличии острого аппендицита, проводят операцию. Но наблюдение за больным с подозрением на острый аппендицит нельзя проводить в домашних условиях! Осложнением может быть в том числе аппендикулярный инфильтрат: из-за воспаления аппендикс склеивается с окружающими петлями кишечника, образуя плотный конгломерат. Операция при остром аппендиците называется аппендэктомией. Врач удаляет червеобразный отросток — иным способом избавиться от очага воспаления нельзя. В современных условиях чаще всего это делается лапароскопически.

Специальной профилактики здесь не существует. В рационе питания должны присутствовать кисломолочные продукты, овощи и фрукты для нормализации работы кишечника и устранения запоров. Еще надо проводить своевременное лечение любых инфекций и воспалительных заболеваний.