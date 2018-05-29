​Крупный лагерь мигрантов ликвидируют в Париже

В Париже ликвидируют один из самых крупных лагерей мигрантов в городе. В нём проживает около двух тысяч выходцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Спецоперация началась рано утром. Беженцев сначала направят в места временного проживания, а затем переведут в экзаменационные центры (там специалисты определят статус нелегалов). К проблеме мигрантов в последнее время во Франции приковано большое внимание: ранее парламент страны одобрил закон, который ужесточает правила предоставления убежища. С 2015 года это уже 35-я эвакуация лагеря мигрантов в Париже.