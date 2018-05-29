​Таможня Литвы временно прекратила оформление грузового транспорта

Транспортный коллапс возник на белорусской границе! Литовская таможня прекратила оформление грузового транспорта. Обещают, что неполадки временные.

К 10 утра на выезде в Литву скопилось более полутысячи грузовиков. Самая сложная ситуация сейчас в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог» (там застряли без малого 300 грузовиков).

Кстати, напряжённо и на латвийском направлении. Выезда ожидают без малого 250 машин. При этом легковые автомобили пересекают границу почти без задержек.