Во время раскопок в итальянских Помпеях археологи обнаружили необычный скелет мужчины. Спасаясь от извержения вулкана, он оказался придавлен 300-килограммовой каменной глыбой.



Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com

Катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.

Первой находкой стал скелет мужчины старше 30 лет. По предварительным данным, он пережил первый этап извержения, когда улицы покрылись слоем пепла. В одном из переулков искал спасения от пирокластических потоков — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, которые образовались при извержении.

Здесь на него упал огромный каменный блок массой около 300 килограммов. Специалисты полагают, что это был дверной косяк, который придавил его голову и верхнюю часть грудной клетки. Череп мужчины археологи не нашли до сих пор.



Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com



Фото: Pompeii — Parco Archeologico Нравится / facebook.com

Предварительный анализ показал, что на его голени остались следы инфекции. Возможно, именно это помешало ему спастись при первых признаках извержения.

«Это исключительная находка, — рассказал Массимо Осанна, генеральный директор археологического парка Помпеев. — Она напоминает нам о похожем случае: скелете, найденном в доме. Это был хромой человек, он не смог спастись и остался один на один с извержением».