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В Помпеях нашли скелет "исключительно невезучего" мужчины
Во время раскопок в итальянских Помпеях археологи
Катастрофическое извержение вулкана Везувий произошло в 79 году нашей эры и погребло под слоем вулканического пепла итальянские города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Раскопки в Помпеях идут уже более 150 лет, очередной этап в районе Regio V начался в конце марта 2018 года.
Первой находкой стал скелет мужчины старше 30 лет. По предварительным данным, он пережил первый этап извержения, когда улицы покрылись слоем пепла. В одном из переулков искал спасения от пирокластических потоков — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, которые образовались при извержении.
Здесь на него упал огромный каменный блок массой около 300 килограммов. Специалисты полагают, что это был дверной косяк, который придавил его голову и верхнюю часть грудной клетки. Череп мужчины археологи не нашли до сих пор.
Предварительный анализ показал, что на его голени остались следы инфекции. Возможно, именно это помешало ему спастись при первых признаках извержения.
«Это исключительная находка, — рассказал Массимо Осанна, генеральный директор археологического парка Помпеев. — Она напоминает нам о похожем случае: скелете, найденном в доме. Это был хромой человек, он не смог спастись и остался один на один с извержением».
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Спасаясь от извержения вулкана, он оказался придавлен 300-килограммовой каменной глыбой.
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