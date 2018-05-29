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Литовская таможня прекратила оформление грузового транспорта: в пунктах пропуска возник коллапс
Пограничный комитет Беларуси сообщил, что литовская таможенная служба временно приостановила оформление большегрузов на всех пунктах пропуска.
Причиной называют сбой программного обеспечения.
Наиболее трудная ситуация в пункте пропуска Каменный Лог. Здесь собралась очередь из трёхсот фур.
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Пограничный комитет Беларуси сообщил, что литовская таможенная служба временно приостановила оформление большегрузов на всех пунктах пропуска.
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