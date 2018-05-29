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Александр Солодуха снялся в социальном ролике, призывающем измерять давление
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Известный белорусский исполнитель Александр Солодуха поддержал инициативу Минздрава и снялся в ролике, который рассказывает, как правильно измерять артериальное давление.
«Рад принять участие в социальном проекте, посвящённом такому важному ресурсу нашего организма как давление. Заботьтесь о своем здоровье – измеряйте давление. Ваш Александр Солодуха» – написал певец в соцсетях, прикрепив к сообщению сам ролик.
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Известный белорусский исполнитель Александр Солодуха поддержал инициативу Минздрава и снялся в ролике, который рассказывает, как правильно измерять...
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