Шутка о бомбе на борту вызвала панику в индонезийском аэропорту

Бомба на борту! Злая шутка стала причиной серьёзной паники в индонезийском аэропорту.

Лайнер должен был следовать по маршруту Понтианак–Джакарта, но так и не тронулся со взлётно-посадочной полосы. Один из пассажиров на вопрос стюардессы о содержимом ручной клади ответил, что перевозит бомбу. Услышав это, испуганные пассажиры открыли запасной люк и выбрались на крыло. Места не хватило, люди стали срываться вниз. 11 пострадавших в больнице. Шутник – под стражей, ему грозит до года лишения свободы.