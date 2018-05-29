Помощник президента – инспектор по Гродненской области Ровнейко задержан при получении взятки в $200 тыс. - КГБ

Помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко задержан при получении взятки в $200 тыс., сообщили в Комитете государственной безопасности.

"В результате проведенных по поручению главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере $200 тыс. задержан помощник президента Республики Беларусь - инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич", - проинформировали в КГБ.

Как пояснили в комитете, в поле зрения оперативных подразделений С.Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. "С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - заявили там.

В ведомстве также сообщили, что в отношении С.Ровнейко Комитетом госбезопасности возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

"Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ Республики Беларусь и дает признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности", - добавили в КГБ.

С.Ровнейко был назначен помощником президента – главным инспектором по Гродненской области в июне 2015 года.