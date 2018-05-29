На самом дорогом рынке жилья в мире цены продолжают расти





В 2017 г. средние цены за 1 кв. м установились на отметке 41 300 евро. Это на 6% больше, чем в 2016 г., подсчитали эксперты компании Savills. Таким образом, Монако по ценам на жилье на 13% опережает Гонконг, который занимает вторую позицию в рейтинге самых дорогих рынков жилой недвижимости. Если сравнивать с Францией, то жилье в Монако более чем втрое дороже, чем в Париже (13 300 евро за кв. м), и почти в пять раз дороже, чем в Ницце (8500 евро за кв. м), сообщают "Ведомости".В течение четырех последних лет объем сделок в Монако ежегодно превышал 2 млрд евро. В 2017 г. было совершено 50 сделок с новостройками. Это на 52% больше, чем в годом ранее, и в целом стало рекордным количеством, учитывая, что всего в том же году было продано 456 объектов жилой недвижимости. Любопытно, что в 2017 г. 66% сделок на первичном рынке прошли с небольшими квартирами - с одной спальней.По прогнозам Savills, в ближайшее время число сделок на первичном рынке Монако значительно снизится, так как многие новостройки уже построены и практически распроданы. Проекты, возводимые в настоящее время, будут по большей части предлагать апартаменты для аренды, а не для покупки.Самая высокая стоимость квадратного метра в Монако отмечается в Монте-Карло, где она составляет 44 100 евро. Здесь в 2017 г. было продано 117 объектов вторичного рынка со средней ценой сделки 5,453 млн евро.