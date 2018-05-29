Пресса Британии: Путин не хочет второго Афганистана





Путин проявил большое внимание к месту нахождения сирийской артиллерийской батареи, где в прошлые выходные погибли четыре российских военных. Пустыня, окружающая Дейр-эз-Зор, остается опасным местом, как в политическом, так и в физическом смысле, где россияне и американцы ведут опасную игру в войну, отмечает Фиск.Путин по-прежнему считает, что минометный удар, в результате которого менее года назад погиб лейтенант-генерал Валерий Асапов, координировался американцами. Кто стрелял из минометов на этот раз? Проамериканское курдское ополчение? Или группировка ИГ (запрещенная в России)? Россияне считают, что на позиции сирийской батареи ночью напали мобильные группы ИГ. Как правило, исламисты приезжают из пустыни на пикапах и мотоциклах, несмотря на то, что небольшие укрепления, а также песочные и цементные препятствия, должны максимально затруднить подобные передвижения, пишет автор.Итак, сейчас россияне координируют артиллерийский огонь. Поначалу они обеспечивали авиационную поддержку сирийской армии, их авианаводчики в составе наземных сирийских войск направляли самолеты СУ на врагов Башара Асада. Затем россияне занимались разминированием Пальмиры и Дейр-эз-Зора, Хомса и Алеппо. После этого российская военная полиция эскортировала избитых джихадистов в пустоши Идлиба или к турецкой границе. Россияне обеспечивают канал связи между сирийцами и проамериканскими курдами."12 месяцев назад лучшие артиллерийские специалисты Путина перебирали завалы восточного Алеппо для составления карт точного нахождения воронок от российских бомб. Я встретился с одним из таких военных. Результаты их работы, конечно же, передавались российской военной разведке. Но сначала эти отчеты доставляются напрямую в Кремль. Путин их читает. Он специалист микроменеджмента. В Сирии не будет провалов, вроде того, который случился в Афганистане при Брежневе, не будет отступления политических генералов через Амударью, не будет кремлевской апатичности. Российские офицеры хорошо говорят по-арабски (и отлично по-английски) - выпускники Московского государственного лингвистического университета, и, как и сирийская армия, их офицеры находятся на передовой. Поэтому погиб Асапов ", - пишет Фиск.Путин решил преследовать в Сирии джихадистов из Чечни и России, а затем их убить. Он спас своего союзника Башара Асада. Но в то же время, если не учитывать одно-два предупреждения и самолет, сбитый ВВС Турции, России удалось сохранить друзей в лице Израиля, Ирана, Турции, Египта, Ливана, Саудовской Аравии и других.Отказываясь ввязываться наряду со своими вашингтонскими оппонентами в конфликт между суннитами и шиитами, Путин использует фразу, которая объединяет всех диктаторов, премьер-министров, деспотов, королей, президентов, тиранов-убийц, пиарщиков и раболепных редакторов изданий - "война с террором". Это говорится для народных масс, и неважно, из чьих уст произносится фраза - циника в Кремле или парня в Белом доме, у которого не все дома, пишет i. Но, безусловно, именно Путин - мастер на все руки, полагает обозреватель.- отмечает обозреватель.Президент Египта Абдель Фаттах Сиси ведет Путина в оперу в Каире. В Кремле Путин принимает короля Саудовской Аравии Абдаллу. Он принимает катарцев. Он любезничает с Хассаном Роухани. Он слушает, когда верховный лидер Хаменеи объясняет, что американское влияние - зло для Ближнего Востока. К счастью для него, иранцы не упоминают вторжение СССР на север Ирана во Второй мировой войне, или установление советского строя в Азербайджане, или создание Мехабадской республики в иранском Курдистане после окончания войны. Также и Сиси не вспоминает, как Садат выгнал русских из Египта в 1972 году. Но и Путин, в свою очередь, не припоминает Асаду, как юный "лев из Дамаска" заигрывал с Западом и присутствовал на параде по случаю взятия Бастилии в 2008 году, а также отказался отвечать на запросы россиян по поводу чеченских повстанцев, сбежавших из России, пишет Фиск.Но после катастрофы в Ливии Путин не собирался сидеть, сложа руки, когда западные партнеры попытались убрать Асада. Не бывать больше унизительному уходу россиян из Средиземноморья, резюмирует автор.