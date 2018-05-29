Отопительные технологии в Беларуси: в тренде — оптимизация затрат и эффективности

На фоне роста глобального потребления энергии и связанного с ее производством увеличения выбросов CO2 все большую актуальность приобретают высокотехнологичные энергоэффективные решения для отопления и нагрева воды.

Эта тенденция характерна в том числе и для белорусского рынка, отметил на состоявшейся 23 мая пресс-конференции руководитель подразделения Бош Термотехника ИП «Роберт Бош» ООО Илья Худоерко.

В период с 1973 г. по 2015 г. потребление энергии в глобальном масштабе возросло вдвое: с 64,4 млрд кВт/ч до 152,9 кВт/ч в год. Аналогичными темпами увеличивался и объем ежегодных выбросов CO2 в атмосферу: с 16 млрд тонн до 34 млрд тонн. При этом до 40% от этого количества образуется за счет производства энергии для отопления зданий и нагрева горячей воды — больше, чем составляют выбросы от промышленных предприятий и транспорта (на их долю приходится по 30% соответственно).

Еще одна не менее отчетливая тенденция последних нескольких десятилетий — постепенный уход от таких источников энергии для отопления и горячего водоснабжения, как продукты нефтяной переработки, уголь, твердое топливо и т. п. в сторону газа либо электричества. Это касается как коммерческих и индустриальных отопительных систем, так и домашнего отопления.

В этом же направлении движется и Беларусь. Накопленный за годы работы опыт (крупные проекты были реализованы на таких предприятиях, как спиртзавод «Неманофф», Белорусский газоперерабатывающий завод, РУОАО «Беларуськалий», СЗАО «Белита-Витекс») дает основания утверждать, что современные решения для домашнего и коммерческого использования позволяют экономить от 10 до 20% природного газа, расходуемого на отопление, и от 50 до 70% электроэнергии (по сравнению с традиционными водогрейными и паровыми котлами). Снижение себестоимости выработки тепловой энергии составляет до 25%.

Сами потребители, как коммерческие, так и индивидуальные, все более активно интересуются современными комфортными решениями, оптимизированными по затратам и эффективности, сообщил Илья Худоерко.

Дополнительная информация

Bosch Термотехника — часть группы компаний Bosch, ведущий мировой производитель отопительной и водонагревательной техники. Подразделение в Беларуси появилось в 1993 году с открытием представительства Группы компаний Bosch в Республике Беларусь.

Сегодня Bosch Термотехника активно продвигает на рынок Республики Беларусь инновационное оборудование, позволяющее значительно снижать потребление энергии и сокращать вредное воздействие на окружаю среду.

Bosch Термотехника объединяет международные и региональные бренды: Bosch, Buderus и Junkers. Производитель предлагает целый ряд передовых энергоэффективных и экологически чистых систем: напольные и настенные котлы, тепловые насосы, солнечные тепловые системы, твердотопливные котлы, газовые проточные и электрические накопительные водонагреватели, комнатные и погодные регуляторы, теплоэлектростанции, промышленные котлы.