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В Беларуси ожидается до +30°С: правила безопасности при сильной жаре
Новости Беларуси. В среду – 30 мая – в Беларуси ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов.
Об этом сообщает Белгидромет. В юго-западных и центральных регионах Беларуси ожидается температура до +30°С.
По прогнозам этот день пройдет без существенных осадков.
МЧС Беларуси напоминает жителям страны о факторах опасности при высокой температуре и дает рекомендации, как вести себя в жару.
В начале лета в Беларуси ожидается похолодание.
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Новости Беларуси. В среду – 30 мая – в Беларуси ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Об этом сообщает Белгидромет. В...
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