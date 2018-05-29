В Беларуси ожидается до +30°С: правила безопасности при сильной жаре

Новости Беларуси. В среду – 30 мая – в Беларуси ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов.

Об этом сообщает Белгидромет. В юго-западных и центральных регионах Беларуси ожидается температура до +30°С.

По прогнозам этот день пройдет без существенных осадков.

МЧС Беларуси напоминает жителям страны о факторах опасности при высокой температуре и дает рекомендации, как вести себя в жару.



Изображение: МЧС

В начале лета в Беларуси ожидается похолодание.