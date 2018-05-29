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В Беларуси ожидается до +30°С: правила безопасности при сильной жаре

30.05.2018 11:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В среду – 30 мая – в Беларуси ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов.

Об этом сообщает Белгидромет. В юго-западных и центральных регионах Беларуси ожидается температура до +30°С.

По прогнозам этот день пройдет без существенных осадков.

МЧС Беларуси напоминает жителям страны о факторах опасности при высокой температуре и дает рекомендации, как вести себя в жару.

В Беларуси ожидается до +30°С: правила безопасности при сильной жаре
Изображение: МЧС

В начале лета в Беларуси ожидается похолодание.

Есть даже вероятность ночных заморозков – здесь подробнее.

 
 
Ссылка на источник 21
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Новости Беларуси. В среду – 30 мая – в Беларуси ожидается жаркая погода. Столбик термометра поднимется до плюс 30 градусов. Об этом сообщает Белгидромет. В...
 
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