​Беременную женщину с 10-кратным превышением алкоголя в крови задержала ГАИ в Гродно

Беременная женщина за рулём автомобиля Daewoo была задержана 29 мая в Гродно, сообщает ГАИ.

Она была пьяна и рассказала, что отдыхала на даче под Гродно, пила там джин. Вечером женщина решила съездить в магазин на улице Тарусичской, чтобы купить молока.

Стоит отметить, что содержание алкоголя в организме задержанной составило более 3 промилле, что в 10 раз превышает допустимое значение.

Кроме того, 37-летняя правонарушительница находится на восьмом месяце беременности.

