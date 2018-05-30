Ледники в Гренландии подтверждают историю Европы

В пресс-релизе на Phys.org появилось сообщение о том, что международной группой ученых были обследованы ледники, находящиеся в Гренландии. В результате было обнаружено много следов от свинцовых выбросов, которые были оставлены на ледниках с 1100 года до нашей эры и по 800 год нашей эры. Исследователям удалось установить, что ветра заносили свинец с Европы, где тогда велись свинцово-серебряные разработки во времена Древней Греции, а после этого – в Римской Империи. Когда эти страны находились в периоде расцвета, в них пользовались самим свинцом (из этого металла делали очень много различных изделий, включая водопроводные трубы и обшивки кораблей), и серебром, которое уходило на чеканку монет, изготовление посуды, создание произведений искусства и украшений (необходимо заметить, что аргентум, называемый нами серебром, в те времена люди выплавляли из свинцовой руды).

Самым поразительным по словам ученых является то, что ледники Гренландии стали архивными манускриптами, которые позволяют прослеживать развитие европейских стран тех давних времен, потому что свинцовые отложения имеют возраст, который указывает на периоды, когда в великих европейских державах были расцвет или упадок. К примеру, максимальное количество загрязнений свинцовыми отложениями замечено в первые века нашей эры, когда Римская Империя переживала времена своего наивысшего расцвета. А когда в Европе были известные войны и эпидемии, отложения тяжелого металла во льду Гренландии минимальные. То же самое прослеживается на протяжении последних ста лет существования Великой Римской Империи. Ученые сделали свыше 21 тысячи измерений для того, чтобы сделать более точные выводы об истории древних европейских стран. Это позволило ученым охватить большой период времени – почти 2 тысячи лет. Многие современные читатели задаются закономерным вопросом: почему древними греками и римлянами использовался свинец в быту в таких огромных количествах, ведь этот металл очень опасен для организма человека? С этим трудно поспорить, однако о том, что тяжелые металлы отрицательно воздействуют на организм людей, человечество тогда еще не знало. Это стало известно намного позже, поэтому древние европейцы использовали свинец много и безбоязненно, не зная, что травят свои организмы. Они изготовляли из свинца даже посудные принадлежности, поэтому страдали проблемами пищеварительной и центральной нервной систем.