Вокруг цвета: секреты загара

Приближается лето – пора купальников, легких открытых платьев и прекрасной погоды. Все это еще более радостно с красивым загаром. О том, как его получить и надолго сохранить, мы и расскажем.

О красивом, ровном загаре мечтает каждая женщина. С наступлением тепла, когда пляжный сезон только начинается, уже хочется иметь бронзовый оттенок кожи. Это подталкивает многих женщин к походам в солярий. Они надеются, что несколько процедур искусственного загара никакого вреда не причинят. К сожалению, это не так. Мы каждый день подвергаемся огромному количеству негативных воздействий, поэтому просто не имеем права сами себя калечить. Если делать выбор между красотой кожи и ее здоровьем, то перевес всегда должен быть в сторону здоровья. А вообще красота и здоровье неотделимы друг от друга. Этому принципу нужно следовать всегда и во всем. Жертвовать здоровьем ради красоты – это преступление против самого себя.

Солнце – друг человека. В древних книгах говорится, что нашим счастьем управляет именно эта планета. У людей, которые выстраивают свою жизнь согласно законам природы, намного больше шансов обрести счастье. Тот, кто встает с рассветом и готовится ко сну сразу после захода солнца, делает неоценимый вклад в сохранение своего здоровья.

Красивый и безопасный загар — что необходимо знать

«Солнечные» законы

Что касается загара, здесь тоже есть свои «солнечные» законы. Загорать нужно с особой осторожностью. Исследования ученых показали, что негативное воздействие ультрафиолетовых лучей за последнее десятилетие увеличилось примерно в 3,5 раза. И солнце в этом, конечно, не виновато. Это человек наносит непоправимый вред атмосфере, уничтожая естественную природную защиту нашей планеты.

Чтобы кожа приобрела красивый оттенок и при этом осталась здоровой, нужно загорать правильно. Чтобы избежать ожогов, очень важно выбрать подходящее солнцезащитное средство. Для каждого человека безопасное время пребывания на солнце индивидуально, поэтому и степень защиты должна быть разной.

Выбор косметики для загара

Чтобы после отдыха у вас остались приятные воспоминания, лучше приобрести косметику для загара с разной степенью защиты. Для первых дней пребывания на солнце подойдет крем с SPF 25, 30 и выше. А вот когда появится легкий загар, а кожа, соответственно, привыкнет к солнцу, можно перейти на солнцезащитные средства с SPF от 2 до 20. Даже в том случае, если ваш загар уже имеет стойкий и нужный оттенок, не нужно отказываться от солнцезащитного крема. Лучше использовать масло для загара с минимальной степенью защиты.

Для нежной и чувствительной кожи лица желательно использовать специальный солнцезащитный крем. Предназначенные для тела средства более плотные по текстуре. Они могут забивать поры на лице, а это очень вредно. Для кожи губ нужно использовать специальные солнцезащитные карандаши с высокой степенью защиты или гигиеническую помаду без вазелина.

На нежную и особо чувствительную кожу вокруг глаз нельзя наносить жирный питательный крем. Это может вызвать отек. Чтобы защитить глаза, надевайте солнцезащитные очки, но время от времени снимайте их, чтобы не осталось белых кругов вокруг глаз. Старайтесь не жмуриться, чтобы избежать появления белых «морщинок» на лице.

Как защитить кожу от преждевременного старения

Избежать появления ранних морщин поможет дневной защитный крем, который наносится под солнцезащитное средство. Непосредственно перед выходом на пляж нельзя мыться мылом, пользоваться питательным кремом, особенно если он содержит гормоны, использовать тоники или лосьоны на спиртовой основе (последнее не только до, а и после похода на пляж).

Перед походом на пляж лучше смыть декоративную косметику. Из-за подтеков тонального крема и туши вы можете потерять свою привлекательность. После возвращения домой с пляжа ни в коем случае не пользуйтесь скрабами! Защитить лицо ультрафиолетового излучения можно с помощью дневного крема в сочетании с пудрой.

Дольше наслаждаться солнечными лучами вам поможет крем для загара. Его нужно наносить толстым слоем на сухую кожу за 15-20 минут до выхода на улицу. Если вы пользуетесь водостойким кремом для загара, помните, что после купания его нужно нанести повторно.

Секреты красивого загара

Загорать лучше до 10 часов утра и после 16.00. С незащищенной кожей можно безопасно загорать не более 10 минут. Если вы хотите быстрее получить бронзовый оттенок кожи, бессмысленно проводить на пляже целый день, так как меланин образуется в коже около 50 минут. Чтобы добиться красивого загара, солнечные лучи должны падать сбоку, а не вертикально. Так пигмент проявляется быстрее. Самым стойким и нежным будет загар в тени деревьев.

Пляжная диета

Есть продукты, которые помогут загореть быстрее, защитить кожу от ожогов и агрессивного излучения, придать ей красивый оттенок, добиться интенсивного, ровного и стойкого загара, сохранить водный баланс в организме, укрепить иммунитет и на долгое время сохранить привлекательный оттенок кожи.

Чтобы активней вырабатывался меланин, нужно есть овощи и фрукты, которые этому способствуют: персики, абрикосы, арбуз, дыню, тыкву, манго, кокос, виноград, помидоры, капусту брокколи. Для эффективного загара перед выходом на пляж выпейте стакан морковного сока. Он поможет сделать загар более стойким.

Есть продукты, которые не желательно употреблять на пляже, так как они препятствуют выработке меланина: вино, кофе, орехи, сладкие мучные изделия, шоколад, отварная кукуруза и все очень соленое. Чтобы сохранить красивый загар как можно дольше, нужно есть печень, морепродукты, шпинат и сыр рокфор.

Нельзя забывать о витаминах и антиоксидантах. Аскорбиновая кислота помогает избежать излишней пигментации. Витамин Е успокаивает кожу и защищает ее от свободных радикалов. Бета-каротин придает коже золотистый оттенок и защищает ее от солнечного излучения. Витамин В помогает добиться шоколадного загара. Селен нужен для здоровья всего организма, защиты кожи от сухости и ожогов, уменьшения риска развития онкологии.

Отдыхайте с пользой для тела и души. Покупайте качественные и подходящие для вашей кожи солнцезащитные средства, пейте много воды, соблюдайте пляжную диету и приезжайте домой с морем положительных эмоций и безупречным загаром.