Как понять, что ребёнок боится экзаменов, почему он их боится? Признаки и симптомы тестовой тревожности

По мере того, как приближается пора экзаменов, дети все больше и больше начинают нервничать. Это касается не только слабых учеников, но и сильных.

Небольшое беспокойство, которое возникает перед ответственными делами, не так и плохо. Оно помогает лучше сосредоточиться и ответить на все требуемые вопросы. Но когда тревожность становится слишком сильной, она уже мешает и не дает ни сосредоточиться, ни правильно ответить. Это тестовая тревожность, которая возникает перед экзаменами и прочими ответственными событиями. Она проявляется определенными, очень специфическими симптомами. Чаще ею страдают дети младшего возраста, но встречается она и у старших.

Тревожность перед экзаменами может быть вызвана следующими причинами

Давление родителей

Если вы являетесь тем родителем, который постоянно заставляет ребенка учиться, чтобы быть лучше всех, то у вашего ребенка может развиться тестовая тревожность.

Страх неудачи

Дети, которых родители постоянно ругают за плохие оценки, до ужаса боятся плохого результата. Этот страх настолько сильный, что мешает детям работать, и они не справляются с теми заданиями, которые легко бы выполнили, если бы не боялись реакции родителей.

Неспособность подготовиться к урокам

Откладывание дела на потом и промедление не дает возможности хорошо подготовиться к экзамену или тесту. Откладывают дети подготовку потому, что испытывают нечто вроде панической атаки, которая не дает им сосредоточиться на необходимом для экзамена материале.

Это основные причины появления тестовой тревожности. Другой причиной могут быть плохие оценки в прошлом.

Каковы симптомы тестовой тревоги?

При тестовой тревожности наблюдаются следующие физические и психологические симптомы:

Необычные боли. Некоторые дети перед экзаменом или тестом начинают испытывать боли в разных частях тела. Например, у них может заболеть живот, рука или нога. Однако если произвести медицинский осмотр, обнаружится, что ребенок абсолютно здоров. Страх ребенка перед контрольной настолько велик, что он подсознательно хочет избежать работы любым способом. Панические атаки. Тяжелая тестовая тревожность в некоторых случаях может привести к паническим атакам, которые проявляются сердцебиением, обильным потоотделением, одышкой, головокружением и даже тошнотой и рвотой. Изменения аппетита. У детей, имеющих тестовое тревожное расстройство, перед контрольной работой, может резко поменяться аппетит. Одни начинают есть все подряд, а другие не могут вообще притронуться к пище. Если последних попытаться заставить есть, у них может начаться рвота. Бессонница. У детей, боящихся контрольных, экзаменов и зачетов, может нарушиться и сон. Обычно это проявляется за несколько дней до ответственного дня. А уж в ночь перед написанием работы дети вообще не могут спать. Конечно же, на контрольной голова не соображает, сконцентрировать невозможно из-за физической и умственной усталости, и результат, как правило, бывает плачевным. Чувство отчаяния. Дети, страдающие тестовой тревожностью, часто ощущают себя всеми покинутыми и беспомощными. Сосредоточиться на учебе они уже не в состоянии, страх сковывает их настолько, что они ничего не могут делать. Из-за этого они часто сердятся или занимаются самообвинениями. Низкая самооценка. Гнев, чувство вины и беспомощность заставляют ребенка чувствовать себя слабым и никчемным. Так вот и это может быть проявлением тестового расстройства.

Как видите, один симптом ведет к другому, а другой – к третьему, и так далее, в результате чего возникает замкнутый круг. Так как те, кто страдает тревожностью, обладают низкой самооценкой, их надо поддерживать и поощрять на позитивное восприятие действительности.

Если вы – родитель, и у вашего ребенка описываемая ситуация, сходите к учителю, поговорите и попросите выработать специальный план по работе с ребенком по преодолению тестовой тревожности.

Дома вы, как родитель, должны перестать оказывать на ребенка давление в связи с выполнением уроков и учебы. Не сравнивайте его с другими детьми, будь то его одноклассники или соседи. Хорошая учеба – это не единственный путь к успеху.

Лучше поищите в своем ребенке таланты и, если найдете, начинайте их развивать.

Возможно, от этого толку будет гораздо больше.

Если ребенок будет заниматься своим любимым делом, он и от тестовой тревожности избавится, и к учебе будет легче относиться, и добьется лучшего результата в будущем.