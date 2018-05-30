Павел Сухобаевский, врач-хирург (заведующий) хирургическим отделением УЗ «Хотимская центральная районная больница награжден специальной премией облисполкома

Церемония награждения молодых специалистов специальной премией облисполкома в социальной сфере состоялась 26 мая на площади звезд в Могилеве. Среди лауреатов в номинации «Здравоохранение» оказался Павел Сухобаевский, врач-хирург (заведующий) хирургическим отделением учреждения здравоохранения «Хотимская центральная районная больница».

— Очень приятно, что молодым специалистам уделяют столько внимания, — делится впечатлениями Павел Владимирович. – Сильно волновался перед выходом на сцену, но волнение ушло, когда оказался среди таких же достойных молодых людей. Отдельно хочу отметить, что гостеприимный Хотимск за этот промежуток времени стал для меня родным. Я рад, что мой труд приносит хотимчанам только пользу, ведь именно в этом состоит мое призвание врача.

Специальная премия Могилевского облисполкома в социальной сфере учреждена в 2003 году в целях выявления и стимулирования творческого труда и поддержки инновационной деятельности работников и специалистов здравоохранения, образования, культуры и искусства, средств массовой информации, физической культуры, спорта и туризма, социальной защиты населения, а также поощрения учащихся и студентов, достигших высоких результатов в интеллектуальной деятельности. Ее лауреатами уже стали около 800 молодых людей Приднепровского края.

Дмитрий ЛЕОНИДОВ