Надеемся на лето без происшествий

В преддверии летних каникул отдел образования, спорта и туризма райисполкома на базе СШ №1 провёл инструктивно-методический семинар на тему «Организация оздоровительной кампании и занятости детей и подростков в летний период 2018 года».

Сегодня масса требований предъявляется к организации и обустройству летних пришкольных лагерей, в том числе и со стороны службы МЧС. Так Вадим Петроченко, инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС, заострил внимание педагогов на соблюдение правил противопожарной безопасности. Здания, где будут находиться дети, должны соответствовать установленным требованиям, с наличием в них планов эвакуаций. Сами эвакуационные выходы должны быть открыты и не загромождены посторонними предметами. На территорию недопустимо заносить пиротехнику. Места разведения костров должны оборудоваться в соответствии с техникой безопасности. Помещения, в которых проходят массовые мероприятия, по своей площади должны вмещать не больше детей, чем из расчёта 1,5 м2 на человека, иметь 2 эвакуационных выхода. Чтобы не допустить всевозможных нарушений, все руководители объектов, где будут отдыхать дети, должны пройти обучение правилам пожарной безопасности.

Начальник ОГАИ Хотимского РОВД Михаил Лимаров в свою очередь остановился на вопросах безопасности детей и подростков на дорогах. По-прежнему не стоит упускать из виду наличие светоотражающих элементов в темное время суток. Актуальным остаётся вопрос передвижения детей на велосипедах. Ведь именно в летний период наибольшее количество ДТП происходит с участием велосипедов и скутеров. Что касается участия в дорожном движении скутеров, то важно отметить, что транспортное средство должно быть зарегистрировано в ГАИ, водитель обязан находиться за рулём в застёгнутом мотошлеме, а самое главное иметь водительское удостоверение категории «АМ». Также не стоит забывать, что детям до 14 лет выезжать на проезжую часть на велосипеде запрещено. Передвигаться можно лишь по пешеходным зонам и велосипедным дорожкам либо под присмотром взрослых.

Председатель районной организации ОСВОД Леонид Воробьёв проинформировал присутствующих о разрешенных местах отдыха у воды на территории Хотимщины. Вместе с тем Леонид Иванович обратил внимание на недопустимость нахождения возле водоёмов в состоянии алкогольного опьянения, ведь такие действия влекут за собой административную ответственность с наложением штрафа от 1 до 3-х базовых величин.

Прежде чем допустить детей к воде, нужно чтобы взрослые зашли в воду, проверили глубину. Во время купания также необходимо находиться рядом. Ведь в случае чего взрослым может грозить уголовное наказание по ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности».

— Наша с вами задача, организованно, качественно и безопасно организовать летнюю занятость, — обратилась к коллегам методист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Ольга Куляцкая. — Как и в предыдущие годы вновь будет проходить смотр-конкурс на лучший оздоровительный лагерь, наиболее интересная деятельность освящаться в СМИ.

Важным и ответственным моментом в работе лагерей является организация питания. Как пояснила технолог отдела образования, спорта и туризма райисполкома Людмила Даниленко, объёмы порций в летний период будут отличаться от объёмов, которые дети получали во время общеобразовательного процесса, к примеру, для старшеклассников это 350-400 гр. в сутки. Также Людмила Николаевна обратила внимание на соблюдение требований санитарных норм и правил при организации питания, условий хранения пищевых продуктов и т.д.

Практически таким же составом участники семинара перешли к работе районного собрания родительского актива «Каникулы на пользу». Основная информативная составляющая — безопасность наших детей в летний период. Помимо нарушений ПДД, попадания в чрезвычайную ситуацию, в период повышенной двигательной активности ребёнок может подвергнуться травматизму, перегреванию на солнце, пищевому отравлению, укусам комаров и прочее. О том, как действовать взрослым в данных ситуациях рассказала врач-педиатр УЗ «Хотимская ЦРБ» Наталья Холяво.

Даже при условии, что все меры безопасности, казалось бы, соблюдены, ребёнок постоянно находится дома, самоуспокаиваться рано. Большие риски в себе несет на сегодняшний день глобальная компьютерная сеть. Как отметила старший участковый инспектор ИДН Хотимского РОВД Марина Протасова, интернет-пространство — это место, где стала развита киберпреступность, происходит распространение порнографии, возникают так называемые группы смерти «Синий кит», «Тихий дом». Особое внимание следует уделить страницам своих детей в соцсетях, посмотреть с кем они общаются, кто у них в друзьях, в каких группах состоят? Нужно позаботиться о занятости детей дома в свободное время, посильная помощь взрослым, выполнение каких-то обязанностей по дому не будут лишними.

— Мы можем бесконечно говорить об ответственности педагогов за детей, — высказался в заключение Леонид Воробьёв, — но, когда речь идёт об ответственности самих родителей, с них как-бы спрос мал. Уже не первый год осуществляю дежурство на городском пляже и наблюдаю такую картину, группа детей приходит искупаться без сопровождения взрослых. Более того, они могут находиться на пляже по 3 часа, и никто не беспокоится: где они и что с ними. Устанавливаем родителей, проводим с ними беседы, предупреждаем. А ведь обязанности родителей по воспитанию детей прописаны в Конституции.

Обсудив всевозможные проблемные моменты, все службы пожелали друг другу хорошего лета, что подразумевает — лето без происшествий.

Елена БОРОВИКОВА.

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