Под депутатским контролем

На текущей неделе состоялось заседание Президиума Хотимского районного Совета депутатов 28 созыва под руководством председателя райсовета Евгения Николаенко, в рамках которого рассмотрен ряд актуальных вопросов.

Так был рассмотрен вопрос “О работе по благоустройству памятников и воинских захоронений на территории района”. В настоящее время в Хотимском районе имеется 18 воинских захоронений и 35 памятных знаков. На всех объектах производятся работы по благоустройству, по мере необходимости осуществляется косметический ремонт.

Однако, депутаты заинтересовались теми памятными знаками, что сейчас находятся в малонаселенных пунктах. Вопрос не только в том, что ухаживать за ними непросто, но и несут ли они в себе какой-либо патриотический смысл? Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи дано поручение до 1 сентября еще раз обследовать все памятные знаки и если будет установлено, что какой-то не имеет “смысловой нагрузки”: захоронения, истории и т.п., то в последствии будут рассмотрены предложения о переносе таких знаков в другое место или их демонтажа, если это не противоречит действующему законодательству.

— Не секрет, что раньше некоторые сельские населенные пункты Хотимского района были более многолюдными. Жителями устанавливались памятные знаки, у которых собирались дети и взрослые, чтобы почтить память воинов Великой Отечественной войны, — отметил Евгений Владимирович. – Но теперь в некоторых деревнях знаки оказались словно в чистом поле, ведь здания, у которых они строились, снесены. Это неправильно: не только не эстетично, но и идеологически не верно. Памятный знак должен нести ту самую память, напоминать о каких-то исторических событиях. Если памятник связан с таким событием, то и вопроса о переносе возникать не должно. После мониторинга, после общения с людьми, мы примем окончательное решение. Рубить с плеча никто не станет. Наше историческое наследие, все что связано с завоеванием независимости Беларуси – это святое для наших граждан. И необдуманных решений депутаты принимать не станут.

Кроме того, на Президиуме была заслушана информация о выполнении в Хотимском районе двух государственных программ: “Культура Беларуси” и “Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь”. Мероприятия по программам выполняются в полном объеме, нарушений в финансировании или реализации этих госпрограмм установлено не было.

Также депутаты обсудили ряд иных вопросов, касающихся социально-экономического развития Хотимщины, среди которых, например, работа депутатского корпуса с семьями, находящимися в социально опасном положении.

Анна МАВИЧ